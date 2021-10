Con enorme gioia Lorella Boccia e Niccolò Presta hanno finalmente annunciato di essere diventati genitori: è nata la Luce Althea

Dopo un’estate trascorsa sotto l’ombrellone con il pancione in bella mostra, Lorella Boccia è diventata mamma della sua prima figlia: lei e Niccolò Presta hanno dato il benvenuto alla bambina, la cui nascita è stata annunciata tramite social. Per la coppia, sposata dal 2019, si tratta della prima figlia. Il nome scelto? Luce Althea.

Il nome della figlia di Lorella Boccia e Niccolò Presta

La coppia ha preferito tenere top secret il nome della bambina fino al momento della nascita. In tanti avevano ipotizzato durante la gravidanza che i due potessero decidere di chiamare la figlia Emanuela, come la mamma scomparsa di Niccolò Presta con cui la Boccia aveva ammesso di parlare spesso al cimitero. “Ho capito che era molto simile a me, un vero peperino. Vado al cimitero e davanti alla sua tomba le parlo di tutto, anche dei miei problemi. Sto bene quando parlo con lei”, aveva dichiarato a Verissimo Lorella Boccia in merito al suo legame con la compianta mamma di Niccolò.

La scelta è ricaduta su Luce Althea, come si legge nel post pubblicato il 20 ottobre del 2021, il giorno della nascita.

Lorella Boccia: così aveva annunciato la gravidanza

L’arrivo della piccola era stato annunciato dalla coppia durante l’estate 2021, quando a sorpresa Lorella Boccia aveva postato uno scatto del suo pancino via social. “Amore ti amo non solo per ciò che sei ma per ciò che sono quando sono con te. E adesso non sono sola, non siamo soli… adesso siamo noi tre Respiriamo insieme una nuova vita”, aveva scritto la ballerina annunciando la sua gravidanza con un post via social.

