Lulù vorrebbe abbandonare la Casa del GF Vip dopo aver visto la clip di lei e Manuel, la ferita è ancora aperta per la principessa etiope che non riesce a sopportare la mancanza del nuotatore.

La principessa etiope Lulù ha espresso la volontà di abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip 6. L’ultima puntata per la sorella Selassiè è stata davvero molto dura perchè sono andate in onda dettagli molto importanti della sua vita passata. La sua cotta per Manuel è ancora molto forte e questo ha portato Lulù a pensare di lasciare il gioco ma Gianmaria Adinolfi la consola e la convince a rimanere.

Lulù ancora innamorata di Manuel vorrebbe abbandonare il GF Vip

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 6, Lulù ha raccontato un episodio molto grave della sua vita. A quanto sembra, la principessa etiope è stata molestata quando aveva 15 anni. Il dettaglio che però avrebbe destabilizzato il percorso di Lulù è quando il GF ha mandato in onda una clip di lei e Manuel. La ferita per la fine della “relazione” da parte del nuotatore è ancora aperta, per questo la principessa vorrebbe abbandonare la Casa. Strano ma vero, è stato Gianmaria Adinolfi a convincere Lulù a restare dichiarando: “Ti devi vivere questa esperienza qua dentro. Dove vuoi andare? Cosa risolvi andando via e scappando? Non risolvi nulla. E’ vero che occhio non vede, cuore non vuole ma se una persona ti è dentro, ti rimane dentro. Devi rimanere qua dentro e diventare più forte. Goditi questa esperienza perché non torna più. Non cercare una scusa in quello che è successo in passato, anzi impara dal passato.“