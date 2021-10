L’influencer ha condiviso dei video sui social mentre si prova degli outfit che lasciano intravedere le sue perfette forme da modella, il web è letteralmente infuocato da questa visione.

L’influencer Taylor Mega provoca i suoi follower con video davanti allo specchio che lasciano intravedere le sue curve sexy. Con tantissimi follower e visite, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha già guadagnato una buona notorietà sui social ma è anche imprenditrice e modella. Spesso, Taylor si diverte a regalare momenti sensuali ai suoi fan che la inondano di like e di commenti, questa volta a far impazzire tutti è una prova di vari outfit.

Gli scatti di Taylor scaldano lo specchio: il web è impazzito

Taylor Mega ha condiviso una serie di video, uno più provocante dell’altro e i follower sono letteralmente impazziti. In una l’influencer si prova degli abiti molto scollati e sensuali che lasciano poco spazio all’immaginazione. Prima con una mini maglia e shorts inguinali e infine con una tutina molto scollata che lascia intravedere il seno. Le prove davanti allo specchio di vari outifit hanno fatto impazzire il web perchè audaci e sexy. Il bellissimo fisico di Mega strega tutti, basta indossare un capo più sexy per far girare la testa a migliaia di fan.