Selvaggia Lucarelli definisce “dittatura” la presenza di Alessandra Mussolini a Ballando con le Stelle e la politica si scaglia contro la giornalista.

Selvaggia Lucarelli in delle storie su Instagram ha commentato in modo molto negativo la partecipazione di Alessandra Mussolini a Ballando con le stelle. La politica aveva già preso parte al programma da concorrente, nella scorsa edizione e ha avuto un notevole successo. La giornalista però, sembra farne una questione più politica che di intrattenimento televisivo e la replica di Alessandra non si fa attendere.

Alessandra Mussolini replica a Selvaggia Lucarelli

Nelle storie su Instagram, Selvaggia Lucarelli scrive rivolgendo una domanda ai follower: “Ditemi, perchè la Mussolini a Ballando con le Stelle perchè? Le dittature finiscono prima o poi”. A questa forte dichiarazione della giornalista, la politica risponde: “Non credo, dopo questo, che ci siano le condizioni per continuare Ballando con le Stelle“. La Mussolini ha taggato la pagina ufficiale del programma scrivendo chiaramente di non voler proseguire il percorso a causa delle parole della Lucarelli. La questione si fa spinosa soprattutto sul tema politico e morale che concerne la parole “dittatura” termine che è stato spesso attribuito ad Alessandra. Come si evolverà la questione? Ci sarà una nuova polemica?