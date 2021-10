Un hater perseguita da ben 2 anni Elena Santarelli colpendo suo figlio e augurandogli che il cancro possa tornare, la replica della conduttrice sui social.

Elena Santarelli è perseguitata da un hater su Instagram che augura al figlio, Giacomo, di ricadere nella malattia che lo ha segnato già da piccolino: il cancro. Il misterioso profilo perseguita con commenti terribili la conduttrice da 2 anni creando account fake che puntualmente tornano a tormentarla.

La replica social di Elena Santarelli al hater che la perseguita

“Segnalatela in massa, cambia profilo ogni due settimane e ogni 2 settimane augura a mio figlio che torni il cancro nel linguaggio che lei preferisce, lo fa così o in un altro modo. Instagram dovrebbe impedire a certe persone di stare sui social. Ho fatto di tutto per segnalarti, di tutto e non aggiungo altro. Quanto ti vorrei vedere in faccia per capire che schifo di essere umano sei. Ti vorrei portare nei reparti di oncologia a farti vedere che vita fanno i bambini! Mi tormenti da due anni, lasciaci in pace!”. Questa è la dura replica che la Santarelli ha condiviso sui social rispondendo ad un commento terribile che l’hater ha postato contro il piccolo Giacomo che ha combattuto contro il tumore al cervello. Le parole del misterioso profilo sono le seguenti: “Goditi questi momenti…sai, certe cose potrebbero ritornare. Comunque il poveretto è proprio un cesso”. Ecco il post: