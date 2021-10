Tina Cipollari aveva recentemente svelato nel corso di una puntata di Uomini e Donne di essere nuovamente fidanzata, e ora è stata avvistata a pranzo in compagnia di Claudio Antonelli: che sia lui il fidanzato misterioso?

Tutto era nato da una discussione con la dama torinese Gemma Galgani: “Mi sono fidanzata nuovamente” aveva fatto sapere Tina Cipollari, svelando la notizia proprio durante una puntata di Uomini e Donne. Poco dopo, rivolgendosi alla padrona di casa Maria De Filippi, aveva aggiunto: “Se me lo permetterai, vorrei presentare il mio nuovo fidanzato in questo studio”. La conduttrice, non vedendoci nulla di male, aveva quindi concesso all’opinionista il permesso di presentare l’uomo nello studio di registrazione del dating show. Da allora, tuttavia, la Cipollari ha smesso di parlare della sua vita privata e nessuno ha più sollevato l’argomento.

Ora, tuttavia, ecco che Tina Cipollari appare sorridente sul settimanale Chi mentre si gode un pranzo in compagnia di Claudio Antonelli in uno dei ristoranti della Capitale. Ristorante che, secondo le ricerche condotte dal settimanale, è di proprietà dello stesso Antonelli. “Tina è di casa nel ristorante dei vip e non è la prima volta che viene avvistata qui” si legge su Chi: che la sua sia una semplice visita di cortesia? E allora, che fine ha fatto il fidanzato misterioso?