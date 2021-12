Nel corso della puntata di Verissimo, Pier Silvio Berlusconi ha fatto gli auguri a Maria De Filippi, dicendole di volerle bene.

Durante la puntata di Verissimo, Pier Silvio Berlusconi ha inviato un video messaggio a Maria De Filippi, augurandole buon compleanno e dicendole, apertamente, di nutrire tanto affetto per lei. “Ti voglio bene”, queste le parole dell’amministratore delegato di Mediaset, che non ha dimenticato il compleanno della conduttrice TV, la quale – il 5 dicembre – ha compiuto 60 anni.

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin

Verissimo: Pier Silvio Berlusconi invia i suoi auguri a Maria De Filippi

Maria De Filippi ha compito 60 anni il 5 dicembre. Tanti gli esponenti del mondo dello spettacolo che hanno ricordato tale ricorrenza, inviandole gli auguri. Si tratta di un compleanno importante che nemmeno Pier Silvio Berlusconi ha dimenticato. L’amministratore delegato di Mediaset, infatti, ha inviato un videomessaggio alla signora della TV a Verissimo, trasmissione condotta dalla moglie Silvia Toffanin.

Ecco le parole che ha speso per la moglie di Maurizio Costanzo: “Cara Maria, oggi per te è un giorno molto importante perché raggiungi un traguardo bellissimo per la vita” e aggiunge “È un giorno importante per tutta Mediaset e per la tv italiana hai inventato un modo nuovo di fare televisione e, in maniera diretta e asciutta, sei arrivata dritta al cuore dei telespettatori e degli italiani”.

Il ringraziamento alla signora della TV italiana

Pier Silvio Berlusconi, poi, ha concluso il suo messaggio diretto a Maria De Filippi con un ringraziamento speciale. Ecco le sue parole: “Ti voglio ringraziare per l’affetto e il rispetto che c’è tra di noi. Sei una persona speciale e sappi che potrai sempre contare su di me. Buon compleanno Maria, ti voglio bene“.

Tanta, dunque, è l’affetto e la stima che i due provano l’uno nei confronti dell’altra e questi sentimenti traspaiono perfettamente in questo emozionante videomessaggio.

