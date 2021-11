Maria De Filippi ha una grande passione per gli animali. Adora i cani e, in particolare, i bassotti. Vediamo quanti ne ha e come si chiamano.

Conduttrice molto amata dai telespettatori, Maria De Filippi appare sui settimanali raramente. Oltre al piccolo schermo, la moglie di Maurizio Costanzo difficilmente fa parlare di sé. In alcune interviste e paparazzate, anche se non ama svelare dettagli della sua vita privata, non ha mai nascosto la passione per gli animali. Vediamo quanti cani ha e che razza sono.

Maria De Filippi: tutto sui suoi cani

Maria De Filippi non è soltanto una donna casa/lavoro, ma trova anche il tempo da dedicare ai suoi cani. La conduttrice più apprezzata di Canale 5 ha una grandissima passione per gli animali e tra gli amici a quattro zampe adora i bassotti. Ne possiede tre, tutti a pelo duro, che ha chiamato: Ugo, Filippa e Giovanni. I cani hanno fatto parte della sua vita fin da ragazzina, quando suo padre le regalò Sansone. Per sua stessa ammissione, non dimenticherà mai l’affetto del suo primo cucciolo. Dei ‘figli’ pelosi che ha oggi, il primo ad entrare in famiglia è stato Ugo che, negli ultimi anni, le ha dato diverse preoccupazioni. Il bassotto ha avuto due tumori e lei gli ha fatto anche da infermiera.

“Ugo ha 15 anni, ha avuto due tumori ed è sopravvissuto a tutto. Per me è stata paura e sofferenza. (…) Se l’umano decide per se stesso che cosa è giusto fare o meno, per il cane invece la decisione la prendo io e mi sento davvero male“, ha dichiarato Maria al settimanale Chi nel mese di agosto del 2020.

Dopo Ugo, la De Filippi ha accolto in famiglia Filippa, anche lei di razza bassotto a pelo duro. “Mi piace tanto Filippa perché ha un carattere particolare: è tanto curiosa, ha un senso di possesso spiccato ed è molto gelosa del suo zainetto. Non sopporta chi si muove nei miei spazi perché li ritiene suoi. Lei è così piccola che mi viene spontaneo proteggerla“, ha raccontato alla rivista di Alfonso Signorini. Infine, nel mese di novembre del 2021, Maria ha preso con sé un altro cucciolo, della medesima razza dei primi due, ovvero Giovanni.

3 curiosità sui cani di Maria De Filippi

Maria De Filippi non possiede alcun profilo social, per cui le uniche immagini che la ritraggono con i suoi cani provengono da qualche settimanale o dall’account ufficiale di Amici. E’ tramite la pagina del talent che abbiamo scoperto che spesso la conduttrice porta i suoi ‘figli’ pelosi anche a lavoro.

-La conduttrice non si separa dai suoi cani nemmeno in vacanza: li porta sempre con sé.

-Maria De Filippi ha raccontato che quando i suoi amici a quattro zampe stanno male diventa “infermiera“, facendo loro anche le iniezioni se necessario.

-Nella vita della presentatrice ci sono stati altri cani, tra cui: un pastore tedesco di nome Duca, un bassotto che si chiamava Cassio e un bracchetto chiamato Sansone.

