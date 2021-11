Bichon avanese: tutto quel che c’è da sapere su questa particolare razza di cani da compagnia.

Il Bichon avanese è un cane di compagnia di piccola taglia. Allegro e gioioso, è sempre in movimento e per questo motivo adora i bambini con i quali giocherebbe anche per ore. Ottimo compagno per tutta la famiglia, si rivela un cane davvero particolare ma del quale è importante conoscere quanti più dettagli possibili al fine di comprendere se è davvero adatto al proprio stile di vita.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Bichon avanese: carattere e modi di fare

Il cane Bichon avanese rientra tra le razze di cane piccoli e ha la particolarità di essere ricoperto da un pelo lungo e spesso. Caratterialmente è particolarmente affettuoso. Relativamente facile da addestrare si rivela anche in grado di stare da solo per qualche ora. È importante però prendersene cura prima di uscire o finirebbe con il risentire della lontananza.

Bichon avanese

Tendenzialmente tende ad andare d’accordo con altri animali, a patto che questi vengano introdotti nel modo giusto. Essendo sempre carico di energia si rivela un cane bisognoso di uscire e di correre. Sopratutto perché senza la giusta attività fisica rischia di ingrassare. Al contempo, sempre a patto di esaudirne le esigenze, si rivela ottimo per la vita in appartamento. Tende ad andare d’accordo con i bambini e si affeziona a tutta la famiglia rivelandosi un cane particolarmente affettuoso.

Bichon avanese: prezzo e costi del mantenimento

Questo cane havanese, detto anche bichon havanais può costare dai 1000 ai 2500 euro. La differenza dipende generalmente dalla linea di sangue. A questa cifra vanno poi aggiunte quelle relative al mantenimento che si possono riassumere in cibo e giochi, controlli periodici dal veterinario e manutenzione del pelo. Ci sono poi da considerare eventuali costi per coperte o vestitini, in quanto pur avendo molto pelo è un cane che tende a soffrire il freddo.

Come sempre, è raccomandabile acquistarlo sempre da allevatori esperti e amanti della razza. In questo modo, oltre ad avere maggior sicurezza sul suo stato di salute, si potranno ricevere consigli utili su come introdurlo a casa e su come agire per non fargli mancare nulla.

Riproduzione riservata © 2021 - DG