L’ex gieffina replica duramente a un’affermazione di Manila Nazzaro contro le sorelle Selassiè.

I fuochi di astio del Grande Fratello Vip ormai nascono dentro e fuori la Casa più spiata d’Italia. Questa volta a scoccare la freccia è Giulia Salemi, al timone del Gf Vip Party insieme a Gaia Zorzi. La modella ha criticato ferocemente la conduttrice Rai, scopriamo perché.

Tutto nasce da un’osservazione fatta da una delle sorelle Selassiè, Lulù. Secondo lei, la partecipazione al reality show della Mediaset era da riservare esclusivamente ai più giovani. Non si è fatta attendere la replica dell’ex Miss Italia Manila Nazzaro, che, sentendosi dare della “non giovane”, ha pronunciato una frase un po’ acida (anche se forse veritiera: “Voi di vip non avete niente, dovete ringraziare di star qui“.

Giulia Salemi, indignata dalle sue parole ha commentato: “Se avevi una carriera così tanto rosea e di successo non eri al GF Vip ma in un altro programma. Io onestamente ho fatto due GF perché il Grande Fratello è una mano dall’alto per tutti quanti perché ti dà visibilità e ti fa lavorare e se ti muovi bene ti fa pure amare dalla gente“.

Di comune accordo con la collega Gaia Zorzi, ha stabilito che il Grande Fratello Vip può regalare un’ottima esperienza di base a tutti se gestito bene: “Il Grande Fratello fa bene a tutti. Ma guarda Stefania Orlando l’anno scorso. Ha fatto un percorso pazzesco e come tutti aveva gente che la stra-amava e gente che la stra-odiava, perché era un personaggio divisivo“.

