Pomeriggio di emozioni e anche di qualche lacrimuccia. Fedez è in partenza per New York e il saluto alla piccola Vittoria è diventato virale.

Prima i soliti siparietti per pasti e medicine, poi, un saluto molto emozionante. In casa Ferragnez deve essere scesa anche qualche lacrimuccia. Fedez è in partenza per New York e ha salutato la piccola Vittoria, e tutta la famiglia, mostrando sui social il momento dell’arrivederci…

Fedez in partenza per New York: il saluto a Vittoria

Fedez

Non è dato sapere come mai Fedez debba partire per New York, ma probabilmente il viaggio ha a che vedere con alcuni impegni di lavoro suoi o di sua moglie Chiara Ferragni che in queste ore si era mostrata in Messico e sembra sia attesa proprio nella “Grande Mela” prossimamente.

Intanto, il cantante sui social ha voluto far vedere in che modo ha salutato la piccola Vittoria. Prima un tenero abbraccio, poi un saluto mano nella mano con tanto di sottofondo musicale nella sua stories: “Goodbye, goodbye, goodbye…”.

La piccola, probabilmente, non ha capito che non vedrà suo papà per qualche tempo, mentre Fedez, siamo sicuri, sia rimasto piuttosto commosso da questo momento, anche a giudicare dai ripetuti “ciao” con la mano e dai baci che sembra mandare a distanza alla piccola.

Restiamo in attesa di conoscere il motivo della sua partenza – confermata anche dalla didascalia alla foto “Papà va a New York” -, ma intanto ci godiamo questi momenti di puro amore e tenerezza in famiglia…

Il siparietto per la medicina

Prima di questo arrivederci strappalacrime, i due, padre e figlia, erano stati protagonisti di un altro simpatico siparietto social. Questa volta per una questione di salute. La piccola Vittoria, evidentemente ancora alle prese con qualche piccolo acciacco post influenza, doveva prendere le medicine ma ha fatto di tutto per non farlo. Il buon papà le ha provate davvero tutte e, alla fine, sembra esserci riuscito anche se dopo svariati tentativi.

Riproduzione riservata © 2022 - DG