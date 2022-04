Dopo aver celebrato il loro matrimonio, Kourtney Kardashian e Travis Barker si sono rilassati facendo shopping a Milano.

Dopo essersi sposati di fretta e furia, stupendo i loro fan, Kourtney Kardashian e Travis Barker hanno preso un aereo e si sono diretti a Milano per fare shopping. I due sono stati subito notati in città: si sono rilassati a fare shopping tra le vie del centro.

Kourtney Kardashian e Travis Barker: shopping a Milano

Mano nella mano, fra le vie dello shopping milanese: così hanno trascorso delle ore rilassanti nella città lombarda. Una foto della coppia da IG:

I due sono seguiti dal loro entourage e i paparazzi non hanno perso tempo: li hanno seguiti per immortalarli in ogni passo che hanno compiuto nel quadrilatero della moda. I due hanno sfoggiato un outfit rock che non è passato inosservato.

Foto femminile generica

Il matrimonio lampo

I due si sono sposati il 4 marzo a Las Vegas: fu una vera sorpresa per i loro fan che non si aspettavano una decisione simile.

Ora, però, secondo quanto trapelato, la coppia vorrebbe sposarsi di nuovo, con una cerimonia avente valore legale. I fan aspettano, con ansia, di sapere il giorno e l’ora in cui i due futuri sposi convoleranno a nozze.

