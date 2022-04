Troppo Photoshop per la nota modella Kim Kardashian e i fan non glielo perdonano. La sua risposta però lascia tutti a bocca aperta…

Apparire perfetti agli occhi dei fan è senza dubbio uno degli obiettivi delle grandi celebrità. Tra queste anche la nota Kim Kardashian che non ha mai nascosto di fare uso di Photoshop per rendere i suoi scatti su Instagram perfetti. Ecco, di recente, però, il suo ultimo post è stato decisamente esagerato. Il motivo? I seguaci della modella hanno notato l’assenza… dell’ombelico.

Kim Kardashian senza ombelico sui social: è polemica

Kim Kardashian

Uno dei recenti post Instagram di Kim Kardashian ha generato una valanga di like e commenti, non tutti positivi. Il motivo? Come anticipato, la modella ha esagerato con l’uso di Photoshop dimenticandosi, a detta di qualche seguace, l’ombelico.

In effetti a vedere bene le immagini, manca qualcosa. La donna si è mostrata con pantaloni della tuta e un top e una accenno di mutanda della sua linea. Tra il pezzo di sopra e la parte inferiore, però, oltre all’addome scolpito si nota appunto la mancanza dell’ombelico.

“Ah, Kim. Non sapevo che tu non avessi l’ombelico”, ha scritto qualcuno. “Devi avere l’ombelico molto in basso rispetto alla norma”, ha commentato qualche altro seguace. Poi c’è chi, sicuro del ritocco esagerato ha apertamente detto: “Kim, ti sei dimenticata qualcosa in pancia…”.

A generare ulteriore caos sul social network, però, la risposta della diretta interessata che ha fatto vanto del fotoritocco: “Ah ragazzi, vi vedo molto interessati a Photoshop. Allora visto che vi interessa così tanti ne ho molti altri da mostrarvi”.

Insomma, nonostante sia stata pizzicata, e abbia confermato l’eccessivo ritocco, Kim Kardashian ha scelto la via del proseguire sulla sua strada fregandosene dei giudizi. Già in passato, per altro, la modella aveva ammesso di usare programmi di fotoritocco anche per le foto di tutti i giorni, con la famiglia, le amiche e persino con le sue nipotine.

Questo il post su Instagram incriminato:

Riproduzione riservata © 2022 - DG