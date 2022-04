La conduttrice racconta di quando ha baciato Michelle Hunziker in televisione, dopo un sensuale tango, affermando di aver usato la lingua.

In una intervista a Passaparolaccia, Ilary Blasi parla del bacio che diede a Michelle Hunziker, durante il quale usò la lingua. La conduttrice non fa riferimento esplicito alla collega, ma si capisce facilmente che alluda proprio a quell’episodio.

Ilary Blasi ha baciato Michelle Hunziker con la lingua

A Teo Mammuccari, Ilary Blasi si confessa e ricorda l’episodio in cui, a Le Iene, dopo un sensuale tango, bacio Michelle Hunziker. La moglie di Totti, però, non fa nomi, ma fa capire a chi si riferisce, citando specifici episodi. Una foto da IG:

In quel frangente, la bionda conduttrice baciò la sua collega, ammettendo di aver usato la lingua, quando le loro labbra si sono incrociate: “La stimo, forse è più brava di me ma meno sexy. Cosa dice in giro di me? In questo momento mi adora. Ha sofferto un po’. Se mio marito riceve un messaggio da lei indago… Come professionista le do 9. L’ho baciata e ci ho messo la lingua”.

Ilary Blasi

Il riferimento implicito a Fabrizio Corona

Tra i vari personaggi citati implicitamente, c’è anche Fabrizio Corona, con il quale ha avuto diversi dissidi in passato, di una certa importanza legale.

“Non c’ha mai provato con me. Non l’ho mai baciato, me manca… Non c’ho mai fatto pensierini, non è brutto, ma non c’ho mai pensato. Come definisco il suo modo di lavorare? Ah perché lavora? Cosa dice in giro di me questa persona? Tante cose, fidate“, dice a Teo.

E aggiunge: “Se ha più nemici o amici? Direi 50 e 50 dai. Così come penso che abbia fatto soffrire e sofferto alla stessa maniera. Se devo descriverlo con una parola direi furbo“.

