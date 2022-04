Livio Cori ha parlato della rottura con Anna Tatangelo: i due si sarebbero lasciati, a suo dire, a causa del suo nome troppo pesante.

Secondo quanto si apprende da una nota diffusa da Oggi, Livio Cori avrebbe deciso di porre fine alla relazione con Anna Tatangelo a causa del suo “nome pesante” e perché il suo passato con Gigi D’Alessio pesava troppo nella vita di tutti i giorni.

Livio Cori e Anna Tatangelo: un nome pesante

“È colpa del suo nome troppo pesante”: queste le parole che si apprendono da una nota pubblica da Oggi che riporta le parole di Livio Cori in merito alla fine della sua storia d’amore con la cantante di Sora che si è conclusa come un fulmine a ciel sereno. Una foto da Instagram:

Inoltre, a pesare al rapper era anche il passato della sua ex fidanzata, la quale – come tutti sappiamo – è stata sposata per anni con il suo ex marito, Gigi D’Alessio.

Anna Tatangelo

Le foto di coppia sparite dai social

Dopo l’annuncio della definitiva separazione, dai rispettivi social della cantante e del rapper sono sparite tutte le foto di coppia che hanno scattato nel corso dell’anno in cui sono stati insieme.

Negli scatti, apparivano sorridenti e affiatati, cosa che non aveva mai fatto sospettare, ai fan, una crisi che, nei fatti, è esplosa all’improvviso.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG