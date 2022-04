A causa di un problema al ginocchio destro, Papa Francesco dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico e all’impianto di una protesi.

Papa Francesco dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico al ginocchio destro – secondo quanto riporta Dagospia – a causa della gonartrosi di cui soffre. Problema di salute che non gli ha permesso di prender parte a diverse celebrazioni in programma.

Papa Francesco: l’intervento al ginocchio destro

Un intervento al ginocchio destro a causa della gonartrosi che l’ha colpito: questo è quanto riporta Dagospia che dà la notizia su pontefice. Una foto da Instagram:

Bergoglio, infatti, per questo problema non è riuscito a presenziare a diversi eventi in agenda. All’udienza, il pontefice, infatti, ha detto: “Vi chiedo scusa, vi saluterò seduto perché questo ginocchio non finisce di guarire e non posso stare in piedi tanto tempo“.

Papa Francesco

Che cos’è la gonartrosi

Si tratta dell’artrosi che colpisce le ginocchia e che non permette al Papa di stare in piedi. Infatti, sul Sagrato di San Pietro è stato accompagnato, col braccio da padre Sapienza.

Il dolore provocato da questo problema articolare ha modificato la routine del pontefice, tanto che i dottori gli hanno consigliato di sottoporsi a una operazione per l’inserimento di una protesi che possa aiutarlo a deambulare meglio.

