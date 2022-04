Pesanti parole quelle del naufrago che accusa la concorrente di aver nascosto del cibo nelle mutande durante la prova di lunedì.

A quanto pare la tensione per la fame si sta facendo sentire alla Playa, tanto da commettere gesti inconsulti come quello che Roger attribuisce a Guendalina Tavassi. Al termine della prova ricompensa di lunedì scorso, la naufraga avrebbe nascosto del cibo nelle mutande per poi dare dei morsi alle pizzette.

L’accusa di Roger verso Guendalina

Una foto di Guendalina

Il modello sostiene di aver visto Guendalina mentre mordeva delle pizzette, ottenute come ricompensa dai naufraghi, che si era nascosta nel costume. Come riporta Fan Page, Roger dichiara ai suoi compagni: “Mettere la pizzetta nel cul0. Prendere un pezzo, dà un morso… L’ho visto. Ho mangiato due/ tre pezzi e c’era un morso“. A questo punto, a confermare l’accusa del naufrago interviene anche Estefania: “A un certo punto, mi giro e vedo… sopra il tavolo c’erano quattro pezzi morsi. Quindi ho detto: ‘Ma perché fate così?’. Io pensavo che si stava mangiando solo la mozzarella (…) Lei, Guendalina. E vedevo lui che diceva: ‘Ma perché te la stai mettendo nel cul0?’. (…) Erano cinque pezzi con cinque morsi. Non è che era solo un pezzo con un morso. Così nessuno lo poteva prendere. Ma l’abbiamo preso comunque. Chi se ne frega che c’è un morso“.

Questo racconta ha disgustato Nicolas Vaporidis che ha definito senza rispetto e maleducato il gesto di Guendalina. Anche gli altri concorrenti non sono rimasti piacevolmente sorpresi da questo, cosa accadrà in diretta alla Tavassi?

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG