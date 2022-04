Si continua a parlare della fine della relazione tra i due gieffini avvenuta nei giorni scorsi in circostanze particolari, Alex Belli racconta una sua versione dei fatti spiegando che Lulù era con lui mentre discuteva con Manuel.

Alex Belli è stato invitato a Pomeriggio 5 per dire la sua sulla rottura tra Manuel e Lulù. Sembra infatti che la principessa con le sorelle fossero con lui al momento della rottura, per fare uno shooting fotografico. L’ex gieffino rivela dei dettagli sulla coppia e sul ruolo di Franco Bortuzzo, papà di Manuel, nella loro relazione.

Le dichiarazioni di Alex Belli

Una foto di Lulù

Come riporta Fan Page, Alex Belli spiega la sua versione dei fatti per quanto riguarda la rottura di tra Manuel e Lulù: “Il problema è una sola cosa: il Grande Fratello è bello perché è una bolla, una realtà parallela, ma la prova del nove è proprio questa, vivere fuori. Tu porti la tua storia: se funziona bene, altrimenti nulla.” Su Franco Bortuzzo dichiara: “Lui li ha lasciati vivere, il problema è che quando si sono trovati fuori hanno ritrovato delle incongruenze di vita”.

Poi l’attore rivela cosa pensa del like che il papa dell’ex nuotatore avrebbe messo a un post contro Lulù: “Io non lo immagino neanche un papà, con una storia alle spalle come quella del figlio di Manuel, si mette sui social a lasciare like ai post in questo modo. Sarà stata una svista o magare un fake, che può capitare.” A quanto pare, secondo l’ex gieffino la storia tra la coppia è finita perchè hanno vite incompatibili e non a causa della famiglia di Manuel.

Riproduzione riservata © 2022 - DG