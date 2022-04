Secondo una fonte i due potrebbero convolare a nozze a Portofino, dove l’amministratore delegato avrebbe comprato da poco una proprietà.

Il sindaco di Portofino, in occasione di un’intervista sul settimanale Nuovo ha messo la pulce nell’orecchio al gossip. Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi potrebbero convolare a nozze proprio nella città ligure, secondo il primocittadino. Le voci sulle nozze della coppia erano già circolate tempo addietro e poi smentite e ora si riaccende la speranza dei fan della coppia.

Silvia Toffanin e Pier Silvio si sposeranno a Portofino

Come riporta Fan Page, il sindaco di Portofino ha dichiarato: “Sarebbe un onore poter celebrare le loro nozze. Può darsi che decidano di sposarsi nella chiesetta di San Sebastiano e di fare la festa nella nuova proprietà. Credo che siano una bellissima famiglia e che il loro legame sia molto forte“. Di recente, infatti, Pier Silvio ha acquistato Villa San Sebastiano, una proprietà enorme in cui i due potrebbero andare a vivere stabilmente.

I due d’altronde sono sempre più innamorati, l’ultima volta sono stati beccati dai paparazzi di Chi mentre erano intenti a passare un weekend con i loro figli tra sole e relax. La loro famiglia, come dice il sindaco è molto unita per questo le nozze sarebbero solo la ciliegina sulla torta.

In ogni caso non è sicuro che il matrimonio si farà, si parla solo di indiscrezioni e non ci sono annunci ufficiali da parte dei diretti interessati. I fan della coppia però, continuano a sperare che questa unione si realizzi al più presto.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG