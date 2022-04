Il conduttore è partito con il suo yacht per rilassarsi ma con lui non c’è la sua dolce metà ma solo degli amici stretti, questo mette in allarme i fan della coppia.

Stefano De Martino è partito di nuovo con il suo yacht, che porta il nome del figlio Santiago. Complice il caldo e le belle giornate, il conduttore si è concesso un momento di relax e di aria fresca in compagnia di amici. Ma ci si aspettava di vedere Belen con cui c’è stato un ritorno di fiamma.

Stefano in barca senza Belen, aria di crisi?

Belen Rodriguez Stefano De Martino

Come riporta Today: “Stefano ha trascorso una vacanza mordi e fuggi tra le isole flegree da solo, o meglio, in compagnia di qualche amico. Il tempo di un pranzetto a Procida, un tramonto mozzafiato sul mare, poi via, di ritorno verso Milano, dove ad aspettarlo ci sono Belen, Santiago e la piccola Luna (la figlia che la showgirl ha avuto da Antonino Spinalbese). Le prove da famiglia allargata sono ancora in corso, ma nonostante i diretti interessati tengano le bocche cucite, sembra imminente un ritorno sotto lo stesso tetto. E questa estate, perché no, sulla stessa barca.“

Chissà magari è solo questione di tempo o forse il conduttore si sta preparando un’altra vacanza con la sua famiglia allargata. Certo fa strano non vedere la modella argentina sullo yach dove prima della rottura la coppia trascorreva le vacanze insieme. In ogni caso i due mantengono ancora molto riserbo è dunque difficile capire le dinamiche tra loro.

