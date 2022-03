Cosa scrivere ad un bambino che sta per ricevere il sacramento della comunione? Diamo uno sguardo alle frasi comunione di Papa Francesco.

La comunione è, per quanti credono, il secondo sacramento della vita del cristiano. E’ molto importante, tanto che il bambino lo riceve dopo un lungo percorso di catechismo. Vista l’occasione, quindi, il biglietto di auguri da donare al festeggiato deve essere ricco di significato. Diamo uno sguardo alle frasi comunione di Papa Francesco più belle di sempre.

Frasi comunione di Papa Francesco

Con il sacramento della comunione il cristiano riceve per la prima volta il corpo e il sangue di Cristo, ovvero l’Eucarestia. Dopo questo momento, il bambino entra a far parte della comunità dei credenti e, in teoria, partecipa attivamente alla vita della parrocchia di riferimento. Per un’occasione tanto importante, quindi, è necessario un biglietto d’auguri che sia altrettanto solenne. Di seguito, una selezione di frasi comunione di Papa Francesco:

Voi che farete la Prima Comunione, ricordate sempre, tutta la vita, quella giornata: il primo giorno che Gesù è venuto da noi. Lui viene, si fa uno con noi, si fa nostro cibo, nostro pasto per darci forza.

La Comunione è il cuore dell’iniziazione cristiana ed è la sorgente della vita stessa della Chiesa.

La misura dell’amore di Dio è amare senza misura. E la nostra vita, con l’amore di Gesù, ricevendo l’Eucaristia, si fa dono.

L’Eucaristia, sebbene costituisca la pienezza della vita sacramentale, non è un premio per i perfetti, ma un generoso rimedio e un alimento per i deboli.

Non vergognatevi di inginocchiarvi insieme davanti a Gesù nell’Eucaristia per trovare momenti di pace e uno sguardo reciproco fatto di tenerezza e di bontà.

Quando tu sei giù, prendi la Parola di Dio e va’ alla Messa della domenica a fare la Comunione, a partecipare del mistero di Gesù. Parola di Dio, Eucaristia: ci riempiono di gioia.

L’Eucaristia è Gesù stesso che si dona interamente a noi. Nutrirci di Lui e dimorare in Lui mediante la Comunione eucaristica, se lo facciamo con fede, trasforma la nostra vita, la trasforma in un dono a Dio e ai fratelli.

Con l’Eucaristia Gesù ci insegna a diventare più accoglienti e disponibili verso tutti i prossimi.

Ogni volta che noi facciamo la Comunione assomigliamo di più a Gesù, ci trasformiamo di più in Gesù.

L’Eucaristia è essenziale per noi: è Cristo che vuole entrare nella nostra vita e riempirla con la sua grazia.

È tanto importante andare a Messa la domenica. Andare a Messa non solo per pregare, ma per ricevere la Comunione, questo pane che è il corpo di Gesù Cristo che ci salva, ci perdona, ci unisce al Padre.

Nell’Eucaristia Gesù non dona un pane, ma il pane di vita eterna, dona Sé stesso, offrendosi al Padre per amore nostro. Ma noi dobbiamo andare all’Eucaristia con quei sentimenti di Gesù, cioè la compassione e quella volontà di condividere. Chi va all’Eucaristia senza avere compassione dei bisognosi e senza condividere, non si trova bene con Gesù.

Frasi belle per la prima comunione

Non solo le citazioni prima comunione di Papa Francesco, anche pensieri di altri religiosi e Padri della Chiesa sono adatti per l’occasione. Di seguito, una selezione di frasi sull’Eucaristia:

Se non sai riconoscere Cristo nei poveri non potrai trovarlo neppure nell’Eucaristia. Una sola, identica, uguale fede illumina entrambe le cose. (Madre Teresa di Calcutta);

Tutti hanno bisogno della Comunione: i buoni per mantenersi buoni e i cattivi per farsi buoni. (Giovanni Bosco);

Conservo Gesù Eucaristia con me, ed è la mia gioia. (Papa Giovanni XXIII);

Anche quando viene celebrata sul piccolo altare di una chiesa di campagna, l’Eucaristia è sempre celebrata, in un certo senso, sull’altare del mondo. Essa unisce il cielo e la terra. Comprende e pervade tutto il creato. (Papa Giovanni Paolo II);

Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. (Vangelo – Giovanni 14:6);

Accostiamoci all’Eucarestia con desiderio ardente che bruci i nostri peccati e illumini i cuori. (Giovanni Damasceno);

Che l’incontro con Gesù sia l’inizio di un’amicizia per tutta la vita. (Papa Benedetto XVI);

Bambini e bambine, siate degni di Gesù, che ricevete con la Comunione! Siate generosi, innocenti! Siate gentili con tutti, rendete la vita degli altri migliore. Il segreto della gioia è la bontà! (Papa Giovanni Paolo II);

L’Eucarestia è il cuore pulsante della Chiesa. Il baricentro del mondo. Il passaggio nell’eterno. (Davide Maria Turoldo);

Gesù nell’Eucarestia è il sole. Tutto è attorno a lui e dietro a lui. È il nostro centro: tutti i nostri pensieri, parole e opere devono partire dal tabernacolo e al tabernacolo ritornare. Felici noi se così faremo. (Giuseppe Allamano);

Possa tu essere sempre contento di sapere d’essere figlio di Dio. Lascia che questa presenza si radichi nelle tue ossa, consenti all’anima tua di cantar di libertà, di ballare, amare e glorificare! (Madre Teresa di Calcutta);

Possiamo partecipare all’Eucarestia solo ricordando lo scambio terribile tra la nostra colpa, che porta in spalla Dio, e la sua innocenza che offre a noi. (Hans Urs Von Balthasar);

L’acqua viva scava in profondità. Così la Comunione penetra l’animo nel profondo della sua divinità. (Matilde di Ringelheim);

Nell’Eucarestia noi spezziamo l’unico pane che è farmaco di immortalità, antidoto per non morire ma per vivere in Gesù Cristo. (Ignazio di Antiochia);

La celebrazione dell’Eucaristia non solo deve essere il dovere più sacro, bensì soprattutto la necessità più profonda dell’anima. (Antonio Cañizares Llovera);

Durante l’Eucarestia spezziamo un pane che è farmaco, antidoto per on morire, ma per vivere eternamente in Gesù Cristo. (Ignazio di Loyola);

Cristo istituì il Sacramento dell’Eucarestia come memoria della sua passione. (Tommaso d’Aquino);

Nella Comunione possediamo Cristo stesso, non qualcosa di lui. Non riceviamo qualche raggio ma il sole in persona, al punto di compenetrarci, di formare un solo spirito. (Nicolas Cabasilas).

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG