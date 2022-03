App meteo: le migliori applicazioni per poter avere sempre a portata di mano le previsioni del tempo di tutto il mondo.

Tutti i nostri smartphone hanno già incorporata un’applicazione meteo più o meno famosa. Ma diciamo la verità: non sempre le previsioni che vediamo passare sullo schermo del nostro smartphone risultano attendibili. Alzi la mano chi non si è ritrovato improvvisamente sotto la pioggia nonostante il telefono avesse suggerito una giornata di sole, o al contrario chi non abbia mai portato l’ombrello per poi utilizzarlo semplicemente come bastone.

Fortunatamente, per ovviare alle difficoltà dell’app meteo presente ‘di serie’ sul nostro telefono, possiamo fare affidamento su tante altre applicazioni presenti sui principali store. App che, nella maggior parte dei casi, possono garantire un’affidabilità maggiore rispetto alle previsioni che solitamente vediamo in televisione. Scopriamo insieme alcune delle migliori.

Le migliori app previsioni meteo

Prima di cominciare la nostra carrellata di appliacazioni in grado di fornirci previsioni del tempo più che verosimili, dobbiamo sottolineare che per far funzionare al meglio le nostre app è necessario attivare il GPS.

App meteo smartphone

Tra tutte le app disponibili sui nostri store, le migliori in assoluto, le più famose e più utilizzate, sono due: Il Meteo e Meteo.it. La prima, disponibile sia per iOS che come servizio online, è completa in tutto e per tutto. Fin dal menu principale ti fornisce indicazioni climatiche in tempo reale nella località in cui ti trovi. Utilizzabile anche per Apple Watch, oltre alle previsioni meteo ci dà informazioni di varia natura, dalle news ai terremoti, senza dimenticare video in tempo reale dal satellite, informazioni sui pollini, sul traffico e altro ancora.

La seconda app è invece disponibile anche per Android ed è l’applicazione ufficiale del programma televisivo meteorologico che possiamo vedere tutti i giorni sui canali Mediaset. Dalla grafica decisamente più essenziale rispetto alla precedente, permette di avere accesso real time a tutte le informazioni, ed è in grado di darci anche news sulle condizione del mare, sullo stato degli aeroporti e così via. Inoltre, ci propone degli estratti delle trasmissioni meteo televisive.

Non meno famosa delle due già citate è poi l’app di 3B Meteo, disponibile sia per Android che per Apple. Si tratta dell’applicazione ufficiale di uno dei siti internet più affidabili in assoluto per quanto riguarda le previsioni meteorologiche.

App meteo da scaricare: le alternative

Le app che abbiamo fin qui citato sono sicuramente tra le più famose in assoluto. Ne esistono però diverse altre che, seppur meno affidabili forse rispetto alle precedenti, possono rappresentare alternative importanti e da poter prendere in considerazione. A desempio Wunderground (Weather Underground), dedicata proprio agli appassionati di meteorologia. Disponibile gratuitamente anche per iOS, si carattizza per un’interfaccia molto curata per le tante funzioni extra, cui possiamo avere accesso però solo sottoscrivendo un abbonamento.

C’è poi Previsioni meteo, un’app dedicata ai dispositivi Android che permette di monitorare lo stato del clima in tempor eale in diverse città di nostro interesse. Funziona in maniera analoga anche Meteo Live, altra app molto completa, gratuita di base ma disponibile in versione premium al costo di 19,49 euro all’anno.

