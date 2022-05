Non saranno soltanto due gli ex compagni del GF al matrimonio di Davide Silvestri. L’attore ha cambiato idea incrementando la lista.

Davide Silvestri è sempre più vicino alle nozze con la sua Alessia Costantino. I preparativi sono da tempo iniziati e in queste ore ci sono nuovi dettagli relativamente agli invitati. Infatti, il noto attore che aveva partecipato alla recente edizione del GF Vip aveva spesso detto di voler invitare solo alcuni degli ex compagni della Casa, per la precisione due. Ora, secondo le ultime indiscrezioni, questi sarebbero diventati sei.

Davide Silvestri cambia idea: gli ex GF invitati al matrimonio

Davide Silvestri

Davide Silvestri e Alessia si sposeranno il 3 luglio e alla festa ci saranno anche alcuni ex compagni del noto reality. Inizialmente l’attore aveva dichiarato a Chi di voler invitare solo due ex coinquilini: “Inviteremo Katia Ricciarelli e anche Barù ovviamente. E stop ci saranno solo loro due alla festa. Questa perché è un momento molto privato e vorrei solo le persone che mi sono vicino e a cui voglio bene”.

Parole che adesso non troverebbero conferma dato che Pipol Gossip è sicuro che saranno almeno in sei gli ex gieffini alle nozze: “Ecco, in esclusiva, le prime immagini di Davide Silvestri, sorpreso a Roma, mentre sceglie le fedi nuziali per le nozze con la sua Lilly che si terranno il prossimo 3 luglio, in provincia di Milano. Al matrimonio tra gli ex gieffini presenti ci saranno: Barù che si occuperà di fare la grigliata per gli ospiti, Jessica Selassiè (unica tra le sorelle) Katia Ricciarelli (impegni permettendo), la coppia Basciano Codegoni, Miriana Trevisan e testimone sarà il cugino Kekko, leader dei Modà. Ovviamente durante il party sarà servita la birra Lira prodotta da Davide e Kekko”, le parole del noto media di gossip.

Di seguito il post Instagram con l’indiscrezione di Pipol Gossip:

