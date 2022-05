Dopo la perdita di uno dei figlioletti che attendeva, Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo, torna a mostrarsi pubblicamente.

Poco più di un mese dalla triste perdita di uno dei due gemellini che aspettava. Ora, la prima uscita pubblica. Georgina Rodriguez riparte da Cannes e lo fa col sorriso che l’ha sempre caratterizzata. La compagna di Cristiano Ronaldo, calciatore portoghese ex Real Madrid e Juventus, ora al Manchester United, si è mostrata anche sui social nelle varie fasi che l’hanno portata poi sul Red Carpet francese.

Georgina Rodriguez, prima uscita pubblica dopo il lutto: le foto

Georgina Rodriguez

Poco più di un mese fa l’annuncio della morte di uno dei due gemellini che aspettava insieme a Cristiano Ronaldo. Ora la prima uscita pubblica dopo il grande dolore. Georgina Rodriguez si è presa del tempo prima di ridarsi “in pasto” ai fotografi e alle news di gossip. La modella ha preferito un momento di pausa dal resto del mondo per concentrarsi sui suoi figli e sulla piccola Bella Esmeralda, la nuova arrivata a casa.

In queste ore, però, eccola nuovamente alla mondanità e precisamente al Festival di Cannes dove sul Red Carpet ha potuto sfoggiare un look mozzafiato e un sorriso immenso. La compagna di Cristiano Ronaldo ha pubblicato su Instagram diverse foto, sia dei momenti che hanno preceduto il volo per l’evento, sia una volta arrivata a destinazione.

“Cannes stiamo arrivando”, aveva scritto inizialmente mostrando il jet privato che l’avrebbe portata in città. “Back to Cannes”, ha poi commentato ulteriormente con un nuovo messaggio. Infine, un “Yes we Cannes”, giocando appunto sullo slogan noto e sul nome del posto.

Nelle immagini, eccola con un fisico assolutamente sensuale, anche considerando le poche settimane trascorse dal parto, alla conquista dei flash. Un primo assaggio di ritorno alla normalità, anche se siamo sicuri che il grande vuoto sia, per forza di cose, ancora presente.

Di seguito un primo post Instagram con alcune foto:

Queste, invece, le foto sulla passerella pubblicate con un altro post:

