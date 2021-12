Ronaldo e Georgina hanno ideato un modo molto simpatico per dire ai loro figli il sesso dei loro fratellini, il video fa impazzire il web per la tenerezza del momento.

Con lo scoppio di alcuni palloncini, Ronaldo e Georgina svelano il sesso dei gemelli che nasceranno in primavera. Le cose a casa del calciatore si fanno in grande e per dire ai propri figli quale sarà il sesso dei loro fratellini volano coriandoli rosa e blu ovunque.

Una femmina e un maschietto: il sesso dei gemelli in arrivo per Ronaldo e Georgina

Ronaldo e Georgina hanno saputo che avranno un maschietto e una femminuccia. I gemelli che nasceranno in primavera hanno chiuso a meraviglia la famiglia del calciatore. I figli della coppia hanno scoppiato dei palloncini con dentro dei coriandoli rosa e blu.

Hanno esultato anche loro alla notizia che i loro fratellini saranno un maschio e una femmina e anche loro sono felicissimi che la famiglia si allarghi. Il video postato sui social è davvero molto tenero e ha fatto il pieno di like e auguri per la splendida notizia. Il video è accompagnato dalla frase: “Dove la vita inizia e l’amore non finisce mai”. Ecco il video su Instagram.

