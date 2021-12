Sembra proprio che per l’attore, Gabriele Rossi abbia rinnegato l’esperienza al GF Vip ma spiega anche i motivi in alcune dichiarazioni.

Gabriele Rossi parla della sua vita e carriera dopo il Grande Fratello Vip e sembra rinnegare la sua esperienza. Le sue parole non sono del tutto chiare ma le ragioni del suo dietro front sono giustificate. Al settimanale Nuovo racconta del suo ex Gabriel Garko e della sua vita dopo il reality.

Le dichiarazioni di Gabriele Rossi

Per quanto riguarda Gabriel Garko, Gabriele Rossi dichiara: “Gabriel Garko? Ci sentiamo spesso, sento anche sua sorella. Il mondo del lavoro lo ha messo da parte. Sono quattro anni che non torna sullo schermo! Questo gli crea ansia: voglio sentirlo per sapere se sta bene, se è sereno, se vanno avanti i suoi progetti. Tra noi e tra le nostre famiglie è rimasto l’affetto.“

Sul GF Vip scrive: “Un attore che fa il GF Vip non viene mai visto di buon occhio. Per due anni non sono stato ammesso ai provini, mi sono rialzato da un anno. Ci sono stati motivi per la partecipazione al reality. Per esempio, lavorare a Mediaset nella fiction Solo per amore. Quando poi le alte sfere ti convocano per scegliere, di fatto è una scelta che pretende un sì! L’ho pagato sulla mia pelle.“

