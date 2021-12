Marina Giulia Cavalli ricorda la figlia morta sei anni fa a causa di una leucemia e le dedica delle bellissime parole sui social.

La leucemia l’ha portata via sei anni fa e da allora Marina Giulia Cavalli sente la mancanza di sua figlia. Un lutto che non si supera mai, l’attrice di Un posto al sole pubblica delle parole d’amore per la figlia Arianna scomparsa a soli 21 anni.

La dedica di Marina Giulia Cavalli alla figlia Arianna

“Allora, Arianna, amore mio immenso, oggi è il tuo comple-mese celeste. 6 anni e 1 mese dal tuo trasferimento nella vera vita, come la chiami Tu. E mi sei sempre più vicina, ti sento sempre più dentro me. Andiamo verso il Natale, festa che un tempo adoravo e che ora è pregna di malinconia. Tante luci colorate intorno, per strada, nelle case… ma la tua luce, angelo meraviglioso, è l’unica che per me abbia senso. Ti amo prima-ora-poi e per sempre. Mamma.”

Questa la bellissima dedica alla figlia di Marina Giulia Cavalli che non dimenticherai mai la sua Arianna e che ancora oggi non ne ha superato la perdita. Le sue parole sono accompagnate dalla foto della sua bambina, veramente bellissima. Ecco il post:

