La showgirl Justine Mattera è tornata dalla sorella minore per starle a fianco in un momento molto delicato, un’operazione al cuore che per fortuna ha superato.

La sorella minore di Justine Mattera ha subito un delicatissimo intervento al cuore causato dalle terapie per il linfoma di Hodkin’s. L’intervento aveva sotto al 50% di probabilità di riuscita, ma la donna ce l’ha fatta grazie a tessuti di suini e bovini.

Super Green Pass, tutte le regole per viaggiare a Natale Scarica Gratis la guida!

Le dichiarazioni di Justine Mattera sull’intervento della sorella

“Mia sorella Jessica è più piccola di me di 21 mesi. A 11 anni ha avuto linfoma di Hodkin’s. Era il 1984 e le dosi di radioterapia erano massicce. Queste terapie che l’hanno salvata dal cancro hanno avuto numerose conseguenze al suo cuore e ai polmoni cambiando i tessuti e rendendoli meno elastici e più sottili.

A 48 anni, mia sorella si è trovata in insufficienza cardiaca necessitando un’intervento di urgenza, e la sostituzione dell’aorta. Mia sorella ha optato per un intervento all’avanguardia dove usano dei tessuti di maiale e mucca per costruire l’aorta nuova- un intervento rischioso per una con il cuore bruciato e compromesso dalle radiazioni. Ho viaggiato 18 ore per raggiungere @dukeuniversityhospital nella North Carolina e ho tenuto la sua mano nella zona pre-op. Le ho dato la mia statuina di Santa Lucia che mi ha sempre accompagnata in tutti i miei interventi. Ho pregato. Lei diceva di vedere mio nonno materno lì con lei. Lo sentivo pure io e ho pianto. Dicevano che l’operazione aveva 40% di chance di buon’uscita.”

Queste la parole di Justine Mattera su Instagram che continuano: “Ringrazio i chirurgi bravissimi che hanno accettato il suo caso così complesso. Ora siamo a casa dei miei nel bosco a Chapel Hill, North Carolina.

La famiglia è così preziosa. Vivo lontano per scelta mia ma, credetemi, there’s no place like home and Home IS where the heart is.” Ecco il post:

Riproduzione riservata © 2021 - DG