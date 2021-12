Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno parlato di diversi aspetti legati alla nascita del loro bambino, compreso il nome che vorrebbero dargli.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro attendono che nasca il loro primo bambino. Nell’attesa parlano di come si sia svolta la gravidanza, delle loro emozioni e aspettative. In uno di questi interventi rivelano anche come si chiamerà il loro figlio.

Le dichiarazioni di Clizia e Paolo

“A Paolo piacerebbe Gabriele, come avrebbe voluto chiamarsi lui da bambino. Oppure Andrea, ma così si chiama suo fratello. Allora dico che a me piace Mattia, come mio fratello. Comunque, a entrambi non dispiacciono Lorenzo e Leonardo. Lo guarderemo in faccia e sceglieremo il nome che più gli si addice.” Queste le parole di Clizia Incorvaia, riportate da Blogtivvu.

Sulla possibilità di assistere al parto,Paolo svela: “Mi piacerebbe molto, ne stiamo parlando. Clizia non ha ancora deciso se mi vorrà o meno. È un momento molto intimo per una donna, preferisco che sia lei a scegliere. Finora l’ho accompagnata ad ogni visita, ecografia e controllo. È come se la stessi vivendo io in prima persona questa gravidanza.” Sulle nozze tra loro, la coppia afferma: “Prima o poi accadrà, magari sarà a sorpresa, chissà. Per ora siamo concentrati sulla nascita di ‘bebè’. La più bella sorpresa dell’anno che verrà. Il nostro dono per la vita.“

