Per la prima volta appaiono insieme dopo la scelta Andrea Nicole e Ciprian e spiegano ai fan il loro percorso e la situazione finale nel dating show.

Andrea Nicole e Ciprian fanno un video insieme per dare dei chiarimenti e ringraziare chi li ha sostenuti. I due sono usciti da poco insieme dal programma con non poche polemiche considerando la modalità. La tronista passa la notte con il corteggiatore prima della scelta e senza avvisare la redazione. In studio Andrea Nicole viene attaccata duramente dagli opinionisti.

Le dichiarazioni di Andrea Nicole e Ciprian

“Queste storie le stiamo facendo un po’ tardi, abbiamo avuto una giornata piena, la nostra prima giornata di libertà. Come state? Vi volevamo ringraziare per il sostegno. Come vedete noi siamo qui, felici di poterci finalmente vivere e vi volevamo ringraziare per il sostegno. Vi volevo anche spiegare quello che è successo. Io proprio per l’intensità dei sentimenti che si provano nel programma ho avuto necessità di capire chi fosse Nicole quindi sono andato letteralmente a prendermela, come lei e Maria avevano chiesto.“

Così esordiscono Andrea Nicole e Ciprian sui social: “Ci teniamo comunque a ringraziare tutte le persone che hanno lavorato con noi e per noi e tutte le persone che ci hanno affiancato in questo percorso, le stesse che ad oggi sono contente per noi così come lo siamo noi. Questa è la cosa più importante perché se lo scopo del programma è trovare l’amore noi ci siamo riusciti.“

