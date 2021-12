L’attrice napoletana Luisa Ranieri oggi compie gli anni e suo marito Luca Zingaretti le ha dedicato un dolce pensiero sui social, condividendo una sua foto. Ecco cosa le ha scritto.

Luisa Ranieri, una delle attrici più apprezzate del panorama cinematografico italiano, oggi festeggia il suo compleanno e compie 48 anni. Per lei, il marito Luca Zinagretti pubblica una dedica molto bella, facendo capire ancora una volta quanto amore prova per lei.

Super Green Pass, tutte le regole per viaggiare a Natale Scarica Gratis la guida!

Una dedica nel giorno del suo compleanno, una dichiarazione d’amore racchiusa in poche parole quella di Zinagaretti, che pubblica alcune foto della moglie, bellissima come sempre al sole, con lui sul red carpet e insieme probabilmente in gita in estate.

Foto che raccontano molto di Luisa Ranieri, bella, spontanea, simpatica e che con Luca ZIngaretti vive una relazione meravigliosa. La dedica del marito è composta da un paio di parole: “Sei luce! Auguri!”

Il loro amore è sbocciato sul set: Luisa Ranieri e Luca Zingaretti si sono conosciuti sul set della miniserie Cefalonia, e non si sono più lasciati. I due si sono sposati nel 2012, con rito civile, nel castello di Donnafugata, nel ragusano.

Sono poi diventati genitori di due bambine, Emma nata nel 2011 e la piccola Bianca nata nel 2015.

Riproduzione riservata © 2021 - DG