Ancora una volta il Principe Harry e Meghan Markle si allontanano dalla Royal Family: non passeranno il Natale con la famiglia britannica.

Il Principe Harry è ormai definitivamente lontano dalla Royal Family, anche nei momenti più importanti per la famiglia come il Natale. Infatti, lui e la moglie Meghan Markle non passeranno le feste in Inghilterra, ma a Montecito in California.

Un altro colpo per la Regina Elisabetta che non solo dovrà passare il primo Natale senza il suo consorte Filippo, scomparso ad aprile 2021, ma anche senza il nipote e, soprattutto, senza conoscere la sua nuova pro nipote Lilibeth, chiamata così proprio in suo onore.

Secondo una fonte vicina ai Duchi di Sussex, sembra che Harry e Meghan vogliano restare in California, precisamente a Montecito e trascorrere un natale all’insegna della tranquillità e della riservatezza: “Vogliono fare il nido e preparare dei pasti fatti in casa”

Insomma, l’ennesimo allontanamento da parte di Harry e Meghan dalla Royal Family, ma non per questo non passeranno il Natale in famiglia. Infatti, sempre secondo la fonte, i due trascorreranno le feste con la famiglia di Meghan Markle, come la mamma di Meghan. Inoltre, ci saranno anche altri ospiti, come Doria Regland e gli amici Katharine McPhee e David Foster.

Quindi, i Duchi di Sussex non passeranno il Natale soli soletti, ma semplicemente senza la famiglia che a quanto pare hanno abbandonato sempre di più.

