La giovane attrice Benedetta Porcaroli ha confermato la relazione con Riccardo Scamarcio, di vent’anni più grande di lei. Ecco le parole che hanno ufficializzato il loro rapporto.

La relazione tra Benedetta Porcaroli, giovane astro nascente del cinema italiano, e il veterano Riccardo Scamarcio è finalmente alla luce del sole. Per mesi, paparazzi li hanno inseguiti per trovare la prova del loro amore, ma ora è la stessa Benedetta che conferma la relazione in una nuova intervista.

Dopo mesi di gossip, rumors e foto rubate, i due hanno finalmente deciso di uscire alla luce del sole e la loro relazione è ormai pubblica. Benedetta Porcaroli, durante una nuovissima intervista con il settimanale Grazia, ha confermato il loro amore, rispondendo alla domanda sulla sua nuova relazione: “Si, stiamo bene assieme”

L’attrice di 7 donne e un mistero, film che uscirà a Natale, ha detto poi con pochissime parole che sta bene con Scamarcio, sono felici, senza sbottonarsi più di tanto. Ma, per la gioia di tutti i loro fan, la relazione è stata ufficializzata dalle sue parole, ora non resta che attendere il loro primo red carpet insieme, in futuro.

A quanto pare, l’amore tra i due è scoccato sul set del film La scuola cattolica, dove hanno recitato con altre star del cinema del Bel Paese quali Jasmine Trinca, Fabrizio Gifuni e Valeria Golino, storica ex compagna di Scamarcio.

Benedetta e Riccardo, poi, si sono ritrovati su un altro set, quello del film L’ombra del giorno, dove pare che la fiamma del loro amore si sia ufficialmente accesa. Da allora, non si sono più separati e alcune fonti dicono che probabilmente già vivrebbero sotto lo stesso tetto.

Entrambi, tra l’altro, quando si sono conosciuti erano impegnati: lei stava con il regista Michele Alhaiquee mentre lui con la manager inglese Angharad Wood, sua ex moglie dalla quale ha avuto la figlia Emily. Gli attori hanno lasciato i rispettivi compagni per vivere la loro storia d’amore, coraggiosamente e senza badare a niente.

