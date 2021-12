Elettra Lamborghini è sposata da poco più di un anno e in un’intervista ha parlato del suo matrimonio e, soprattutto, di come vede lei un rapporto di coppia.

La diva del pop Elettra Lamborghini ha coronato il suo sogno d’amore lo scorso anno, sposando il compagno AfroJack, di cui è immensamente innamorata. In un’intervista con Grazia, la cantante ha raccontato del suo rapporto con il marito, chiarendo cosa significa per lei essere sposati.

Super Green Pass, tutte le regole per viaggiare a Natale Scarica Gratis la guida!

Da moglie, Elettra Lamborghini sente una forte responsabilità verso il suo matrimonio, visto che entrambi portano estremo rispetto per l’altra persona: “Ci vuole rispetto per l’altro. A casa c’è grande rispetto per il matrimonio, non ti sposi per farti le corna. Come fanno tanti che vedo“

Inoltre, sempre con il suo fare ironico e simpatico, Elettra ha detto che da quando si è sposata non se la fila più nessuno, nessun ragazzo che la rimorchi e quindi il marito può stare tranquillo: “Non mi si fila più nessuno. Da quando sono sposata è finito tutto. Non rilascio più il feromone femminile. Prima ero tutta un ormone, la gente si girava a guardarmi anche se ero in pigiama. Rimango una ‘femminona’, ma mi notano di meno”

Ha poi aggiunto che forse è il suo atteggiamento che è cambiato, proprio perché ama incondizionatamente il marito: “Mettiamola così: io li vedo che sognano ma non arrivano neppure a chiedere. Il ‘body language’ serve tanto, con il corpo ti faccio capire che non c’è trippa per gatti”

Al momento, la cantante e il famoso DJ vivono un rapporto itinerante, tra l’Italia e il Belgio, dove lui lavora principalmente.

Scopri altri matrimoni dei vip in questo video:

Riproduzione riservata © 2021 - DG