Gianmaria Antinolfi rimane molto scettico su Soleil Sorge e il suo ruolo nella “soap” di Alex Belli e rivela che la nominerà sempre.

Gianmaria Antinolfi pensa che l’unica vittima della “soap” organizzata da Alex Belli, sia Delia Duran mentre Soleil ne faceva parte. Per il gieffino l’influencer italo-americana è complice del teatrino e per questo ha deciso che la nominerà sempre.

Le dichiarazioni di Gianmaria Antinolfi

“Vi dirò che io mi sento al 100% dalla parte di Alex. Non esiste una vittima in questa storia. Hanno sguazzato entrambi in questo teatrino. Al posto suo io dopo l’uscita di Alex sarei stato in camera a piangere e lei invece stava in salotto a farsi consolare da tutti. Ci gioca sul fatto di fare la piccola che ha bisogno di consolazione. Delia era l’unica parte lesa in questo gioco e l’ho vista molto provata, molto dimagrita e triste, non è vero nulla che si erano messi d’accordo lei e il marito.”

Queste le parole di Gianmaria Antinolfi su Soleil, riportate da Biccy. L’imprenditore poi rivela: “Io da oggi nominerò sempre Soleil. L’unica cosa che le riesce bene è denigrare il prossimo e costruire queste finte soap opere. Che brutte cose che ha fatto, lunedì in puntata ha detto che siamo vipere e strisciamo. Io mi dissocio completamente dai suoi comportamenti.“

