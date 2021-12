Soleil Sorge racconta la sua verità a Davide Silvestri dopo che il gieffino l’ha ritenuta parte della “soap” orchestrata da Alex Belli.

Dopo che Alex Belli è uscito dalla Casa del GF Vip 6, alcuni concorrenti si sono scontrati con Soleil Sorge non ritenendola una “vittima” ma parte del gioco dell’attore. L’influencer italo-americana si difende e rivela di essere stata vera e di aver protetto Belli fin quando ha potuto.

Le dichiarazioni di Soleil Sorge a Davide Silvestri

Davide Silvestri è tra quelle persone nella Casa a non credere al “vittimismo” di Soleil Sorge e alla gieffina dichiara: “Io non ci credo che tu sia così stupida”. La risposta dell’influencer non si fa attendere e dichiara: “Non sono stupida, io le cose le ho sempre viste e cercate di frenare. Le ho viste prima ancora che lui le dicesse le cose io”.

Queste parole però non convincono Silvestri che molto schietto le dice: “Anche a te ha fatto comodo, o proprio no?”. A questo Soleil interviene subito: “Giocato? Andava contro qualsiasi cosa. L’unico momento in cui sono stata falsa è quando ci chiedevano della nostra amicizia e io dicevo che tra noi non c’era assolutamente nulla. Non sapevo più come mentire per continuare a coprirlo.” La gieffina infine aggiunge: “Se ci fai caso ogni volta che io dicevo quello che pensavo andandogli contro, lui sbraitava, andava fuori di testa”. Ecco la clip video:

