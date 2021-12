Tommaso Zorzi, vincitore dell’edizione precedente del GF Vip, parla di questa edizione del reality e delle dinamiche “finte” che si sono create all’interno della Casa.

A Tommaso Zorzi non è piaciuta per nulla la dinamica tra Alex Belli e Soleil Sorge tanto da non fargli apprezzare questa edizione del GF Vip. Ai microfoni di Facciamo finta che, programma di Costanzo ha riferito cosa pensa del reality in questo momento con parole dure e schiette.

Le dichiarazioni di Tommaso Zorzi

“Ti parlo da ex concorrente di reality e trovo che il reality nella sua accezione più pura sia un bellissimo esperimento, un esperimento che ha senso fare. Sto notando però che da un po’ di anni a questa parte la gente entra nei reality sempre con un secondo fine, con delle storie già scritte e di questo ne risente poi fortemente il programma. Per esempio, nell’ultimo Grande Fratello Vip mi dispiace perché c’è gente che potrebbe fare davvero bene, ma si prescrive delle situazioni che sono palesemente artefatte.“

Si riferisce alla dinamica tra Alex Belli e Soleil Sorge, infatti Tommaso Zorzi continua: “Anche quelle robe lì. Io trovo che ci sono delle scene che uno deve anche avere un pelo sullo stomaco così, perché fingere e prendere per il c*** tutti quelli che ti permettono di essere lì lo trovo davvero becero. Io lo guardo perché voglio vedere fino a che punto arrivano.“

