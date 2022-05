Pierfrancesco Favino e la sua compagna Anna Ferzetti stanno insieme da anni ma non si sono mai sposati. La donna ha spiegato come mai.

Fanno coppia da tantissimi anni, oltre 20, hanno due figlie, Greta, 16 anni, e Lea, 10 anni, eppure non si sono mai sposati. Parliamo di Pierfrancesco Favino e di Anna Ferzetti che, nonostante il grande amore, non hanno ancora fatto il grande passo. La donna, parlando ad Oggi, ha spiegato il perché di questa situazione.

Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti non ancora sposi: il motivo

Pierfrancesco Favino

La Ferzetti non ha avuto problemi a spiegare il motivo per il quale, nonostante il grande amore, non si sia ancora sposata con Pierfrancesco Favino: “Abbiamo scelto un progetto di vita comune che cerchiamo di portare avanti. E lui è perfetto”, ha voluto precisare la donna. “Perché non siamo sposati? Ma è come se lo fossimo: promesse ce ne facciamo tutti i giorni. Poi sarebbe in chiesa, lui ci tiene. Io invece dovrei affrontare tutto il percorso: non sono battezzata perché i miei genitori hanno voluto lasciare a me la scelta. E pur non avendo nulla in contrario, non l’ho ancora fatta”.

Poi un passaggio sulle figlie: “Io mi sarei fermata anche alla prima, ma ringrazio lui che ha insistito. Greta e Lea si amano e litigano, però possono contare l’una sull’altra”.

Di seguito un post Instagram di qualche anno fa con i due innamorati:

Riproduzione riservata © 2022 - DG