Paola Di Benedetto e Rkomi pizzicati insieme durante un evento. I due sono sembrati intimi e sarebbe scappato anche un bacio…

Non sfugge niente agli occhi dei fan. E allora ecco che Paola Di Benedetto e Rkomi sarebbero stati pizzicati insieme durante un evento. I due, oltre ad aver avuto atteggiamenti “intimi” mostrando un certo feeling, si sarebbero pure baciati. La conferma è arrivata da un utente social che ha scritto ad Amedeo Venza raccontando e documentando quanto visto in prima persona.

Paola Di Benedetto sta con Rkomi?

PAOLA DI BENEDETTO

Il rumor di gossip sulla Di Benedetto e Rkomi, come detto, è stato lanciato dall’esperto Amedeo Venza su Instagram che ha mostrato un messaggio e alcune foto che gli sono arrivate da una fan. “Ciao Amedeo, io lavoro al Just Cavalli e ieri c’era un evento molto figo con tanti nomi della tv, tra cui la Paola Di Benedetto che era attaccatissima con Rkomi e si sono anche baciati. Erano stupendi da vedere”. Queste le parole del messaggio privato arrivato all’esperto di gossip.

Successivamente, nelle stories di Venza, ecco anche delle prove, ovvero alcuni video e foto dell’evento di Just Cavalli dove si vedono i due presunti piccioncini. Sebbene la qualità dei filmati non sia ottimale, sembra proprio che l’indiscrezione della fan sia stata confermata anche se va detto che non vi siano immagini del presunto bacio tra i due.

Non resta che attendere un commento dei diretti interessati che, soprattutto per quanto riguarda la modella ed ex vincitrice dela Grande Fratello, potrebbero anche smentire la vicenda come già accaduto in passato per altri presunti flirt.

Per ora dai social della donna, ancora nessuna conferma ma solo un post Instagram con un recente shooting di lavoro. Stesso discorso per il profilo Instagram del cantante dove l’ultimo aggiornamento è di diversi giorni fa.

