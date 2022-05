La conduttrice in modo molto leggero ma anche consapevole ha parlato in tv del piacere femminile, sdoganando un tabù che persiste da troppo tempo.

In diretta a Le Iene, in prima serata, Belen Rodriguez tratta un tema molto delicato che nel tempo è divenuto un vero e proprio tabù. La conduttrice svela in prima persona di praticare autoerotismo come tantissime altre donne che spesso si vergognano e si nascondono.

Le dichiarazioni di Belen sull’autoerotismo

Belen Rodriguez

Come riporta Today, Belen esordisce: “Dopo una pandemia e con una guerra in corso, abbiamo tutti il bisogno di rilassarsi e ognuno ha il suo metodo” a questo ironicamente Teo Mammuccari dichiara: “Cosa fai quando torni a casa da sola dopo aver lavorato? Dai, dopo che sei ti fatta una canna…“. A questo punto la conduttrice prende la parola e svela: “No, le canne non me le faccio. Però posso dire quello che faccio o siamo in fascia protetta? Io ogni tanto faccio dell’autoerotismo, anche le donne lo fanno. Non c’è niente di male, finalmente si può dire in televisione“. E ancora: “Non solo le donne fanno autoerotismo, ma lo fanno magari anche guardando un film per adulti… come voi maschietti”.

In modo molto leggero ma anche importante, Belen ha sdoganato un tabù in diretta Tv per liberare la donna da tutte quelle “costrizioni” social che non le appartengono. La conduttrice, dunque, nella sua semplicità e schiettezza ha fatto un gesto molto importante per l’emancipazione femminile, qualcosa di cui nessuno si aspettava ma sicuramente positiva.

