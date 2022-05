A quanto pare c’è stata una bellissima riunione tra il rapper sua moglie e Damiano con la sua fidanzata Giorgia, i quattro sembrano molto amici.

Dopo un lungo periodo di convalescenza, Fedez e Chiara Ferragni stanno riprendendo in mano la loro vita e si dedicano anche agli amici. Proprio poco fa sui social, il rapper e l’influencer si sono rivisti suggellando una stima che esiste dai tempi di X Factor.

La bellissima foto di Fedez e Diamiano insieme

Una stima che inizia dai tempi di X Factor in cui i Maneskin hanno vinto e poi dilungata e confermata negli anni. Fedez e Damiano si sono rivisti come dei vecchi amici e insieme a loro, le donne della loro vita. Lo scatto di loro quattro ha allietato il web che ha de sempre sostenuto questa stima e collaborazione tra i due artisti.

Come si sono conosciuti Fedez e Damiano

I due si sono conosciuti ai tempi del talent show anche se Fedez non era il giudice dei Maneskin. Nonostante non fosse lui ad averlo nella squadra e dunque le critiche non sono mancate, tra loro si è creata subito una stima reciproca e artistica. Paradossale che i due si siano rincontrati a Sanremo, dove la band rock italiana vinse il Festival mentre Fedez si classificò al secondo posto con Francesca Michelin. Da allora però il rapper ha sempre sostenuto Damiano e il suo gruppo tanto che all’Eurovision Fedez su Instagram ha condiviso il video del momento della loro premiazione. Un’amicizia e stima, dunque, solide e destinate a perdurare.

