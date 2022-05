La cantante racconta di una visita a sua figlia e della reazione del medico nel momento in cui Alma Futura è entrata solo con il padre.

Mentre era in sala d’attesa, la sua bambina è entrata per una visita di controllo nello studio del medico con il padre. Levante è dunque rimasta fuori ma lo specialista ha chiesto di lei e questo ha suscitato una polemica da parte dell’artista.

Le dichiarazioni di Levante contro il medico

LEVANTE

Sui social, Levante apre una contestazione contro il suo medico che ha chiesto di lei nonostante sua figlia fosse entrata solo con il padre. La cantante infuriata dichiara: “Ecg di Alma. Io in sala d’attesa. Pietro entra con la bambina e il dottore chiede della mamma. O ci fate entrare entrambi oppure non demandate. Alma ha una mamma e un papà, ma nel caso in cui uno dei due non ci fosse (soprattutto io) non dovrebbe essere un problema per nessuno.”

Sembra dunque che l’artista sia indignata del fatto che il medico abbia richiesto la presenza della madre, rispetto a quella del padre. C’è da dire che la bambina ha comunque pochi mesi e forse il medico costretto a far entrare un solo genitore, potrebbe aver preferito parlare con la mamma dato che la piccola ha pochi mesi. La polemica è comunque scoppiata sui social e come sempre l’opinione del web si divide.

In ogni caso la nascita di Alma sembra aver reso molto felice Levante tanto che su Instagram scriveva: “Alma e io siamo inseparabili, per questioni biologiche e non. Per qualsiasi appuntamento con me riservate un buco per il passeggino“.

Riproduzione riservata © 2022 - DG