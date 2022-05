Maria Laura De Vitis ha appena vinto la Pupa e il Secchione ma è già all’Isola dei Famosi. L’annuncio durante Pomeriggio 5.

Dalla vittoria a La Pupa e il Secchione all’Isola dei Famosi. Parliamo di Maria Laura De Vitis, fresca vincitrice del reality show quest’anno condotto da Barbara D’Urso. La ragazza, in collegamento già dall’Honduras con Pomeriggio 5 questa sera, ha dato la notizia di essere pronta ad una nuova avventura.

Maria Laura De Vitis: dalla Pupa e il Secchione all’Isola dei Famosi

Isola dei famosi

In collegamento con Pomeriggio 5, trasmissione condotta da Barbara D’Urso, la giovane modella, ex di Paolo Brosio, ha raccontato di essere estremamente felice della vittoria con Edoardo, il suo secchione, al noto show tv, ma di essere altrettanto entusiasta per la nuova avventura che la attende. Infatti, Maria Laura De Vitis parteciperà all’Isola dei Famosi.

La ragazza, infatti, si è collegata con Barbara D’Urso direttamente dall’Honduras e la presentatrice ha annunciato la novità. “Con grande orgoglio devo dire che una ‘D’Urso creatura’ sta per essere una protagonista dell’Isola dei Famosi. Brava Maria Laura. Ti hanno vista, presa e mandata lì i nostri amici di Mediaset. Siamo tutti una grande famiglia”.

La stessa Maria Laura ha detto: “Grazie Barbara, ci tengo a ringraziarti per tutto quello che hai fatto per me. Sono molto contenta”. E ancora: “Se Paolo Brosio mi ha contattata? Sì certo. Anche se siamo ex siamo rimasti in ottimi rapporti. Mi ha chiamato e si è congratulato per la mia vittoria”.

Insomma, per la ragazza non c’è un attimo di sosta. Vedremo come se la caverà in Honduras con gli altri naufraghi…

Questo l’annuncio social di Pomeriggio 5 e di Barbara D’Urso su Maria Laura e la partecipazione a l’Isola dei Famosi:

In diretta dall'Honduras, Maria Laura De Vitis!



Dopo aver vinto #LaPupaeilSecchioneShow, sarà una nuova naufraga dell'#Isola! 🏝 pic.twitter.com/gdgYsvjjgT — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) May 4, 2022

Di seguito, invece, il post con la vittoria de La Pupa e il Secchione Show da parte di Maria Laura ed Edoardo Bailetti:

