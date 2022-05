Retroscena di Marco Marzocca sull’incontro con quella che poi sarebbe diventata sua moglie. I due si sono conosciuti online.

Marco Marzocca si racconta a ‘Oggi è un altro giorno’, programma Rai condotto da Serena Bortone. Il noto attore ha svelato qualcosa di più sulla sua vita privata ed in particolare sul rapporto con sua moglie, Liliana Bula Ferrer, conosciuta… su Internet.

Il racconto di Marco Marzocca

Marco Mazzocca

20 anni insieme e ben tre figli. Marco Marzocca si è raccontato a tuttotondo a proposito dell’amore e della sua vita insieme alla moglie Liliana. Curiose le parole sul primo incontro, sicuramente non convenzionale: “Ci siamo conosciuti in chat. Io ero uno dei primi in Italia che navigava su internet e senza fotografia, senza il testo. C’erano i gruppi di discussione e non esistevano le chat”, ha raccontato il 59enne romano.

“Personalmente frequentavo i gruppi di discussione sul turismo, perché ero interessato ai viaggi. Ci siamo conosciuti in uno di questi gruppi perché lei lavorava all’ufficio turistico del suo comune di Barranquilla, in Colombia, lei è colombiana”.

E sul primo incontro dal vivo: “Ci ho messo quasi un anno per farla venire in Italia. Le ho mandato tutte le rassicurazioni del mondo, anche il certificato penale (ride ndr)”. Quando quel momento arrivò: “Io avevo 40 di febbre. Andai a prenderla sotto tachipirina all’aeroporto. Si impietosì e i primi cinque giorni mi fece da infermiera”.

Questo il post su Twitter di ‘Oggi è un altro giorno’ con il racconto del noto attore:

Riproduzione riservata © 2022 - DG