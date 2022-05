Lorella Cuccarini e Marco Columbro si ritroveranno in tv al Maurizio Costanzo show 30 anni dopo il loro esordio insieme.

C’è grande attesa per la puntata odierna del ‘Maurizio Costanzo Show’. A distanza di tantissimi anni, 30 dalla primissima volta insieme, Lorella Cuccarini e Marco Columbro torneranno a “riabbracciarsi”. Una reunion a tutti gli effetti che regalerà senza dubbio grandi emozioni ai diretti interessati ma anche ai nostalgici della televisione.

Lorella Cuccarini e Marco Columbro insieme al Maurizio Costanzo Show

Lorella Cuccarini

Dopo il debutto di settimana scorsa, torna questa sera un nuovo appuntamento con il ‘Maurizio Costanzo Show’. In seconda serata su Canale 5, ecco una nuova puntata ricca di Vip. Tra questi, come anticipato, ci saranno proprio la Cuccarini e Columbro. I due si ritroveranno in televisione dopo tantissimi anni. Sono passati ben 30 dalla prima conduzione insieme di ‘Buona Domenica’.

In precedenza, circa due anni fa, c’era stata un’ulteriore reunion quando la donna era alla conduzione de La Vita in diretta e aveva invitato proprio Columbro come ospite.

I due, che insieme hanno condotto anche Paperissima, prima di passare il testimone alla super coppia Hunziker-Scotti, si ritroveranno per ricordare i bei tempi trascorsi e magari per rivelare qualche interessante retroscena legato al loro feeling alla conduzione.

Ospiti della puntata odierna del Maurizio Costanzo Show anche Paolo Bonolis e Luca Laurenti, insieme ad alcuni volti noti del programma ‘Avanti un altro’, ma pure Albano Carrisi e la figlia Jasmine, Alessio Sakara, Iva Zanicchi e Giuseppe Cruciani, ormai ospite fisso.

Per conoscere tutto quello che verrà detto basterà aspettare questa sera, in seconda serata. Siamo sicuri ne vedremo delle belle…

