Ancora ruggini dopo la chiusura del rapporto tra Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo. La ragazza ha rivelato alcune recenti novità.

Nuovi dettagli sulla love story, ormai terminata, tra Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo. I due ragazzi, reduci dall’esperienza al GF Vip, si sono ufficialmente lasciati in modo piuttosto duro e con alcune situazioni evidentemente non risolte. La giovane donna ha più volte sottolineato nel corso delle ultime settimane come l’amore per il suo ormai ex era molto ma doveva convivere con alcuni ostacoli, come il padre di lui. Adesso, intervistata da Chi, Lulù ha rivelato anche alcune recenti novità sul comportamento anche dello stesso Manuel.

Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo: le ultime

Manuel Bortuzzo

Come detto, dopo la rottura tra i due, Lulù ha voluto togliersi qualche sassolino raccontando come veniva ostacolata dal padre di Manuel e non solo.

Sul padre, la giovane ragazza ha raccontato: “Era troppo invadente, mi metteva ansia. Non potevo stare in mutande in casa. Magari avevamo i nostri momenti di intimità e lui all’improvviso arrivata. Sì, è stato imbarazzante”.

E ancora: “Fino a pochi giorni fa io e Manuel eravamo insieme ed eravamo molto uniti, poi… Io speravo, noi speravamo di superare una certa situazione con tutto il nostro amore. La sua famiglia… insomma, si è messa molto in mezzo: non sono mai stata accettata da loro”.

Di recente, però, anche Bortuzzo avrebbe deciso di passare alle maniere più spigolose: “Manuel non ha dato una possibilità al nostro amore, anzi, ieri mi ha pure bloccato su Whatsapp e prima mi ha scritto: ‘Ah, ma allora non hai capito che ci siamo lasciati?’. Ma io non sono alle scuole medie, penso che ci possiamo incontrare, che possiamo guardarci negli occhi e confrontarci. Manuel ha fatto anche un gesto brutto, come a significare che il nostro amore non ha valore”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG