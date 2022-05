Valentina Ferragni, sorella di Chiara, è alle prese con dei nuovi problemi di salute. Gli esami fatti in passato si sono rivelati inutili.

Nuovi problemi di salute per Valentina Ferragni, sorella della nota Chiara. L’influencer ha condiviso con i suoi follower alcune novità sulla sua condizione fisica che ha avuto degli sviluppi rispetto al passato. A novembre dell’anno scorso, infatti, la ragazza si era dovuta operare per rimuovere quello che sembrava solo un brufolo e che invece si è rivelato essere un tumore. Dopo le giuste cure e la non esposizione al sole, adesso la cicatrice è quasi sparita ma sono sorte nuove e diverse problematiche.

Valentina Ferragni, nuovo problemi di salute: cosa succede

Valentina Ferragni

Valentina Ferragni ha raccontato, infatti, in relazione alla sua insulino-resistenza, una sindrome metabolica che può portare al diabete mellito di tipo 2, diagnosticatale lo scorso anno, di dover rifare da capo ogni esame perché quelli fatti sono risultati non validi.

La giovane ha spiegato ai suoi seguaci con tanto di foto social: “Gli esami in cui mi si diagnosticava l’insulino-resistenza sono fallati e praticamente nulli, non entro nel dettaglio perché è una tematica molto lunga e non molto bella. Bisogna ricominciare daccapo e la speranza è che i risultati diano stavolta un esito negativo”, le sue parole su Instagram.

Ad aggiungere ulteriori dettagli, poi, un’altra storia nella quale ha raccontato le peripezie per un semplice prelievo: “4 buchi diversi per trovare una vena buona per il prelievo. Non so perché ho le vene che, anche se sono visibili, non si sentono e al momento del prelievo spariscono. Inoltre il sangue non esce bene e dopo un pochino smette addirittura di uscire. Dopo 4 buchi siamo riusciti a riempire al minimo le fialette”.

Insomma, sono ore davvero movimentate per la Ferragni. La speranza è che ogni cosa possa presto sistemarsi al meglio.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG