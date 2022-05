Il noto attore Raoul Bova si è raccontato ad Oggi è un altro giorno: da Don Matteo alla morte dei genitori, fino al nuoto.

Ospite della trasmissione Rai ‘Oggi è un altro giorno’, condotta da Serena Bortone, Raoul Bova, noto attore e showman, ha parlato a tuttotondo della sua vita privata e non. Parole importanti sulla famiglia, in particolare sui genitori di recente scomparsi, ma anche sull’attualità con il nuovo ruolo in Don Matteo.

Raoul Bova: vita privata e tv

Entrato in studio sulle note del brano Imagine, Raoul Bova ha voluto prima di tutto mandare un messaggio contro la guerra: “Basta con le armi, non dovrebbero esistere. Le guerre si fanno con le armi, in un mondo meraviglioso bisognerebbe vivere senza armi”.

Successivamente l’attore ha parlato di sé affrontando diversi temi ad iniziare dall’avero preso il posto di Terence Hill a Don Matteo: “Ho voluto incontrarlo perché per me era importante guardarlo negli occhi ed avere un suo assenso. Terence è stato l’anello portante di questa serie e volevo sapere da lui cosa fare, come approcciarmi alla gente e come approcciarmi a lui. Lui mi ha detto di essere me stesso”.

Passando ai temi delicati della sua vita, Bova ha raccontato qualcosa di molto intimo che riguarda i suoi genitori, morti di recente: “Portiamo i fiori a casa di mia madre. Lei non c’è più lì, ma la sua luce sì. Diciamo che ogni tanto porto i fiori sì. Ora lì c’è mia sorella con mio nipote. Ma anche dove sono loro ora, dove stanno riposando, c’è una luce così bella che fanno crescere i fiori. Ci metti un qualsiasi fiore, magari un’edera e cresce. Mi piace credere sia il loro spirito”.

Sul suo modo di essere e sulla necessità, alle volte, di dover fingere: “Qualche volta mi è capitato di non essere me stesso, ma anche se cerco di fingere mi si legge dentro che non sono d’accordo o non sono convinto. A volte per circostanza devi fingere, ma con me si capisce sempre tutto”.

Di seguito il post con il bel passaggio sui genitori pubblicato su Twitter dal profilo ufficiale di ‘Oggi è un altro giorno’:

"Dove sono ora loro, stanno riposando, c'è una luce così bella che fa crescere i fiori"

Raoul Bova ricorda i genitori a #OggièUnAltroGiorno @serenabortone #4maggio pic.twitter.com/gpLczgC3Gb — oggieunaltrogiorno (@altrogiornorai1) May 4, 2022

