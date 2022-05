Eva Henger e suo marito hanno subito un brutto incidente e si sono visti per la prima volta dopo il fatto solo in queste ore.

Una terribile disavventura, quella vissuta da Eva Henger e da suo marito Massimiliano Caroletti lo scorso venerdì 29 aprile quando i due sono stati coinvolti in un terribile incidente stradale. Il sinistro è avvenuto in Ungheria e ha causato la morte di due persone che viaggiavano su un’altra macchina. In questi giorni tanta apprensione per le condizioni della showgirl che è finalmente riapparsa sui social mostrando alcune primissime immagini direttamente dall’ospedale.

Eva Henger: le foto dall’ospedale

Navigatore in auto

Dopo l’incidente in auto avuto, Eva Henger e suo marito sono stati trasportati in due ospedali differenti e si sono ricongiunti solamente in queste ore. Adesso, infatti, l’uomo e la donna hanno potuto finalmente riunirsi sebbene facendo i conti con le gravi conseguenze della disavventura.

I due stanno continuando la degenza nella stessa struttura. La stessa Henger lo ha reso noto ufficialmente con un storia pubblicata su Instagram aggiungendo anche un pensiero per i famigliari delle persone che nell’impatto hanno perso la vita.

“Oggi ci hanno riunito finalmente per continuare insieme questo percorso che resterà per la nostra vita indubbiamente il più difficile”, ha scritto accompagnando la foto. L’immagine è forte e mostra le sue mani e quelle del marito che si toccano dai due letti d’ospedale.

Poi il pensiero alle vittime: “Ci uniamo al cordoglio delle famiglie delle due vittime e ringraziamo enormemente tutti i soccorsi e la sanità ungherese di cuore, persone meravigliose”, le parole della Henger.

