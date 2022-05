Manuela Arcuri si sposa: il fatidico sì al futuro marito arriverà la prossima estate in una location da sogno. Tutti i dettagli.

Una bellissima novità nella vita di Manuela Arcuri. L’attrice convolerà a nozze il prossimo 22 luglio. La futura sposa ha annunciato al settimanale Chi tutti i dettagli del matrimonio con Giovanni Di Gianfrancesco. La location scelta è da sogno ed è già stata usata da Vip di livello.

Manuela Arcuri si sposa: i dettagli

Manuela Arcuri

La splendida donna dello spettacolo ha reso noti alcuni dettagli del suo matrimonio. La Arcuri ha comunicato che le nozze si terranno al Castello Odescalchi sul lago di Bracciano, lo stesso posto nel quale si sono sposati niente di meno che Tom Cruise e Katie Holmes ma anche Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker.

“Un luogo incantevole, ideale per coronare un amore, per una favola a lieto fine”, le parole della donna che per l’occasione indosserà due abiti differenti, uno per la cerimonia e uno per la festa. “Il vestito che indosserò in chiesa sarà tradizionale, bianco, poi farò cambio. Sono entrambi abiti importanti, preziosi, il primo è scollato davanti e lungo, con la coda, il secondo sarà lungo ma con trasparenze più sexy nelle gambe e nella scollatura”, ha concluso Manuela Arcuri.

Sul rapporto col suo futuro marito, la Arcuri ha poi aggiunto: “Tra noi c’è grande fiducia, siamo nati come amici e c’è sempre quella complicità che ci porta a divertirci, a fare tante cose belle insieme. E poi ci lasciamo spazio: se vuole uscire con gli amici è libero, così come lo sono io”.

Tra gli altri dettagli sul matrimonio, anche qualche cosa su testimoni e addio al celibato. A fare da testimoni alla donna saranno il produttore Alberto Tarallo e il presidente del Coni Giovanni Malagò. La Arcuri ha anche svelato maggiori informazioni sull’addio al celibato e al nubilato. Il primo sarà a Ibiza, mentre il secondo da qualche parte in Europa.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG